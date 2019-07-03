Москва, , 08:35 — REGNUM

Дорожную карту создания российских брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия утвердил вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Гордеева.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель

Разработанный Минсельхозом план согласован с профильными федеральными органами исполнительной власти. В него входят меры госрегулирования и законодательных новаций, необходимые для создания современной отечественной отрасли по выпуску экологически чистых продуктов питания.

Так, будет разработан отдельный законопроект «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии» и утверждены соответствующие стандарты ГОСТ Р. Сеть испытательных лабораторий будет оценивать качество и соответствие продукции заявленным требованиям.

Земли сельхозназначения, пригодные для органического земледелия, внесут в соответствующий цифровой реестр. Для продвижения экопродукции на рынке разработают специальную концепцию отечественного бренда.

Как сообщало ИА REGNUM, создать дорожную карту защищенных брендов экологически чистой сельхозпродукции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. В Минсельхозе планируют до конца 2019 года разработать по меньшей мере три документа, которые установят правила производства экопродуктов по национальному стандарту.

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