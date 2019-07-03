Нижний Новгород, , 08:25 — REGNUM

Для размещения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, решение о создании которого было принято в 2018 году, в доме № 17а на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде проведут комплексный капитальный ремонт здания, а также поставят необходимые инженерные системы. Подрядчиков будут искать в рамках двух тендеров, их общая стоимость — свыше 271,5 млн рублей. На эти цели средства выделит федеральный бюджет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2018 году в России было создано четыре новых апелляционных суда — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Четвёртый апелляционный суд будет базироваться в столице Нижегородской области.

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Оба аукциона объявлены управлением судебного департамента в Нижегородской области. Они состоятся 19 июля 2019 года. Для капитального ремонта здания участник закупки, который не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь таковых и субподряд должен быть не менее 20% от стоимости контракта.

Самый дорогой лот — это «комплексный капитальный ремонт здания для размещения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.17а, пом. П1». Его начальная цена — 244 694 870 рублей.

По условиям аукциона, победитель должен будет выполнить работы до 31 октября 2020 года. В документации указывается, что это третий этап ремонта.

Также 19 июля должны будут определить исполнителя на «поставку инженерных систем в рамках комплексного капитального ремонта». Начальная цена этого аукциона — 26 847 242,4 рубля. Выполнить задачи победитель должен до 31 октября 2019 года.

Отметим, в январе 2019 года управление уже проводило тендер на капитальный ремонт того же здания с указанием, что для размещения этого же суда. Тогда лот выставлялся с начальной ценой — 59 112 753,72 рубля. А в мае ещё один тендер прошёл с начальной ценой — 87 308 281,2 рубля. Вероятно, что это и были два первых этапа ремонта здания под новую судебную инстанцию.