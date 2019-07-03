Нур-Султан, , 07:53 — REGNUM

Общий объем активов банков Казахстана по состоянию на 1 июня 2019 года составил 24,9 трлн тенге ($65,2 млрд), что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом 3 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

В мае объем активов вырос на 1,5% по сравнению с апрелем. Существенный годовой прирост активов продемонстрировали Народный банк — на 79,5%, до 8,63 трлн тенге ($22,6 млрд), ForteBank — на 33,5%, до 1,9 трлн тенге ($4,98 млрд) и Kaspi Bank — на 31,7%, до 1,89 трлн тенге ($4,97 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2019 года чистая прибыль банков Казахстана составила 124,4 млрд тенге ($328 млн), что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее.

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