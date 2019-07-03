Инчхон, Южная Корея, , 07:50 — REGNUM

В июне 2019 года доход от казино, расположенного на территории пятизвездочного отеля-курорта Paradise City, увеличился до 38,6 млрд вон (~$32,94 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей курорта.

Отель-курорт Paradise City

По их словам, во втором квартале года доход от казино увеличился на 62%, до 86,5 млрд вон (~$73,83 млн), а к середине года и вовсе составил 161,4 млрд вон (~$137,77 млн).

Известно, что в 2017 году доход от казино составил 174,9 млрд вон (~$149,29 млн), а в 2018 году — 248,6 млрд вон (~$212,2 млн).

«Несмотря на спад туристического потока из Китая, число туристов из Японии увеличилось. Кроме того, поток туристов из Юго-Восточной Азии поспособствовал устойчивому росту прибыли, — сообщили представители курорта. — Мы продолжим укреплять свою бизнес-стратегию, ориентированную на клиентов».