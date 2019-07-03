Москва, , 07:39 — REGNUM

Первое общенациональное рейтинговое агентство Китая China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) повысило корпоративный рейтинг кредитоспособности «Русала» до уровня ААA, сообщила пресс-служба российского предприятия.

Повышение рейтинга, пояснили в агентстве, отражает высокий уровень возможностей «Русала», связанных с выполнением своих финансовых обязательств, и подтверждает стабильность компании вне зависимости от макроэкономических условий.

Аналитики отмечают, что улучшение рейтинговой позиции будет способствовать укреплению многолетних отношений компании с азиатскими партнерами и инвесторами.

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Напомним, в 2017 году российская компания вышла на долговой рынок Китая, зарегистрировав проспект эмиссии облигаций (Panda bonds) объёмом до 10 млрд юаней сроком до семи лет. Одновременно компания разместила два транша облигаций общим объёмом 1,5 млрд юаней. Как ранее сообщал директор «Русала» по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин, компания планирует вновь выйти на рынок панда-бондов до конца 2019 года.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России.