Сеул, , 07:33 — REGNUM

В июне 2019 года в Южной Корее сократились импорт легковых автомобилей автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Automobile Importers & Distributors Association.

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 года в страну было импортировано 19 386 автомобилей, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что импорт автомобилей падает шестой месяц подряд. В январе 2019 года импорт сократились на 13,7%, в феврале — на 20,3%, в марте — на 31,5%, в апреле — на 29,7%, в мае — на 16,7%.

В первом полугодии 2019 года на территории страны было продано 109 314 автомобилей зарубежного производства, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Известно, что июне жители Южной Кореи чаще отдавали предпочтение автомобилям марки Mercedes-Benz (6 632 единиц). Продажи автомобилей данной марки увеличились на 6,1%.

Объем продаж автомобилей марки BMW, напротив, сократились на 21,5% до 3 292 единиц.

Кроме того, в июне 2019 года в стране было продано 1384 автомобиля марки Toyota, 1302 автомобиля марки Lexus, 939 автомобилей марки Jeep, 871 автомобиль марки Volvo, 833 автомобиля марки Ford, 801 автомобиль марки Honda, 628 автомобилей марки Volkswagen, 616 автомобилей марки Land Rover и 602 автомобиля марки Mini.

Известно, что 49,2% проданных импортных автомобилей были с бензиновым двигателем, 34,3% — с дизельным двигателем, 15,7% — гибриды, 0,9% — электромобили.