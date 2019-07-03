Санкт-Петербург, , 07:24 — REGNUM

Статистику и анализ состояния мирового и отечественного торгового флота представил генеральный директор ЦНИИ проектно-конструкторского института морского флота Сергей Буянов, выступая на форуме «Современное состояние и перспективы развития российского рынка бункеровочных услуг» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба института.

Флаг Исландии

По словам Буянова, количество судов морского транспортного флота, находящихся под контролем российских судовладельцев, по состоянию на начало 2019 года составляет 1394 единицы общим дедвейтом 21,8 млн тонн. При этом 67% тоннажа судов эксплуатируется под иностранными флагами.

Говоря о количестве судов, эксперт отметил, что российскими флагами предпочитают пользоваться 1143 судна общим дедвейтом 7,1 млн тонн.

Двенадцатый Всероссийский форум «Современное состояние и перспективы развития российского рынка бункеровочных услуг» прошёл в Санкт-Петербурге 27−28 июня 2019 года. Организатором мероприятия выступила Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков.

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