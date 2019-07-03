Нур-Султан, , 06:56 — REGNUM

Сотрудники комитет государственных доходов Казахстана пресекли незаконный ввоз из Китая на территорию республики 39 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на таможенном посту «Нур жолы» («Светлый путь») выявлены поддельные документы по оценке соответствия на 39 грузовиков из Китая. Кроме того, транспортные средства не соответствуют экологическому классу ЕВРО-5.

В настоящее время департамент экономических расследований проводит проверку по данному факту. В попытке ввоза автомобилей усматривается правонарушение по статье «Экономическая контрабанда».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 12 членов казахстанско-китайской организованной преступной группы (ОПГ) были признаны виновными в контрабанде золотосодержащей руды из Казахстана в Китай. Все они получили длительные сроки заключения.

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