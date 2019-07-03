Пермь, , 07:03 — REGNUM

В городе Чайковский Пермского края готов к вводу многоэтажный дом на Декабристов, 6. Этот объект стал последним долгостроем в муниципальном образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минстроя Прикамья.

Инспекция Госстройнадзора по Пермскому краю выдала заключение о соответствии дома всем строительным нормам. В ближайшие дни многоэтажку введут в эксплуатацию. Новоселами станут 182 семьи.

За два года в Чайковском удалось решить проблему долгостроев. Осенью 2017 года в городском округе числилось четыре проблемных объекта: два дома на Сиреневом бульваре, по одному дому на ул. Камской и Декабристов. Все они сданы.

«Решение проблем по этим объектам — это результат совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти, общественной палатой, правоохранительными органами», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

По данным регионального минстроя, в целом на территории края за два года ввели в эксплуатацию девять проблемных домов. Осенью 2019 года готовится к вводу еще один проблемный объект — на ул. Челюскинцев, 23. Это первый долгострой, который достраивается краевыми властями с использованием региональных мер поддержки.

Добавим, согласно данным Счетной палаты РФ, в России на 1 января 2019 года числилось 62 562 объекта незавершенного строительства. Объём вложений в эти объекты составил более 4 трлн рублей.