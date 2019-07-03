Казань, , 06:30 — REGNUM

В Татарии на более 812,1 млн рублей закупят партию автомобилей скорой медицинской помощи для госучреждений. Закупку 189 единиц спецтранспорта проведут тремя аукционами, которые объявило государственное автономное учреждение «Диспетчерский центр министерства здравоохранения РТ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь (cc) Вадим Кондратьев

Во всех тендерах смогут принять участие смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Первые торги пройдут с начальной ценой 384,299 млн рублей, вторые — 313,485 млн рублей, а третьи — 114,313 млн рублей. В целом закупить планируется 189 единиц спецтранспорта, из которых 171 — это автомобили скорой помощи класса «В» с комплектом медоборудования, а 18 соответствуют классу «С». Обновление медицинского автопарка запланировано до конца 2019 года. Итоги аукционов подведут 25 и 27 июля 2019 года.

Это же ведомство планирует закупить для нужд государственных медицинских организаций микроавтобусы на сумму 32,5 млн рублей.

Отметим, за последнюю неделю июня 2019 года только в Казани врачи экстренной службы выезжали спасать людей 6829 раз. 1322 вызова поступило из общественных мест. Из 5,24 тыс. вызовов по различным заболеваниям 188 касались острых нарушений мозгового кровообращения, а 57 были из-за острых инфарктов миокарда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года водители автомобилей скорой помощи Татарии в коллективном обращении пожаловались на условия труда, отметив также некоторые спорные моменты, касающиеся ремонта транспорта.

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