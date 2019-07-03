Усть-Каменогорск, Казахстан, , 06:45 — REGNUM

Акимат (администрация) Восточно-Казахстанской области ведет переговоры с компанией из Китая об открытии на территории региона производства по обработке древесины. Об этом заявил глава управления природных ресурсов области Мурат Кусаинов, сообщает издание YK-news.kz.

По его словам, в декабре 2018 года представители мебельной компании из Китая предложили организовать экспорт круглого леса и пиломатериалов. Однако руководство области было вынуждено отказаться от предложения, так как экспорт круглого леса в республике запрещен.

Вместо поставок леса акимат Восточно-Казахстанской области предложил запустить производство из местных лиственных пород — осины и березы, запас которых оценивается в 1 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что инвесторы из Китая готовы вложить $10 млрд в создание совместного промышленного парка, в рамках которого планируется развивать машиностроение и переработку сельхозпродукции.

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