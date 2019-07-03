Москва, , 06:06 — REGNUM

Российские учёные разработали унифицированную тележку электрокара, предназначенного для транспортировки различных грузов и выполнения коммунальных работ, сообщила пресс-служба МИЦ «Композиты России».

Особенностью новой разработки стала композитная кабина, которая снизила массу транспортного средства на 20−25% и обеспечила изделию повышенную эксплуатационную надежность и долговечность.

В настоящее время предложенные опытно-промышленные образцы кабин прошли все испытания.

МИЦ «Композиты России» — структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана. Центр создан в 2011 году для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета, формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ.

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