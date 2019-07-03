Москва, 3 июля 2019, 05:52 — REGNUM
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приняла в собственность 30-тысячный вагон нового поколения, произведенный Тихвинским вагоностроительным заводом. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной вагонной компании (НПК ОВК).
Торжественная церемония передачи вагона состоялась накануне. В ней приняли участие первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич, генеральный директор НПК ОВК Тимофей Хряпов, представители завода.
Юбилейным 30-тысячным вагоном стал люковый полувагон нового поколения модели 12−9853. Поставка этих полувагонов предусмотрена долгосрочным контрактом, заключенным с холдингом ОВК. Всего в рамках контракта будет поставлено 40 тыс. вагонов на общую сумму 150 млрд рублей.
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