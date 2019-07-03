История вопроса

Машиностроение – отрасль промышленности, производящая различные машины и промышленное оборудование. Машиностроение наряду с приборостроением являются самыми сложными и наукоёмкими видами производственной деятельности, определяющими ход технического прогресса.

Различают такие виды машиностроения, как судостроение, авиастроение, автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение, а также производство технологического оборудования. По группам различают тяжёлое, общее, среднее, точное машиностроение, производство металлоизделий (метизов) и заготовок, а также ремонт машин и оборудования.

Значительную часть работы в машиностроении занимает металлообработка. Машиностроительные предприятия находятся в тесной связи с другими отраслями промышленности, от которых они получают материалы и комплектующие, - металлургии, энергетики, химической и лёгкой промышленности.

Машиностроение – очень капиталоёмкая отрасль. По объёму задействованного капитала машиностроительные компании уступают только энергетическим.

