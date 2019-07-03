Москва, , 03:52 — REGNUM

О завершении реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сообщили в пресс-службе Банка России.

Отмечается, что «ФК Открытие» на текущий момент соблюдает все установленные ЦБ требования. Это позволяет банку выйти на общий режим надзора со стороны регулятора.

ЦБ также информирует, что в 2021 г. он продаст часть акций «ФК Открытие», в каком объёме — регулятор решит с учётом рыночной ситуации.

Напомним, до августа 2017 г. «ФК Открытие» являлся крупнейшим в России частным банком. Он стал первым в РФ банком, в котором ЦБ провёл санацию по новой схеме — в соответствии с ФЗ от 2017 г., разрешившим регулятору осуществлять санацию банков при помощи непосредственного кредитования инвестора через Фонд консолидации банковского сектора.

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