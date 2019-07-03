Москва, , 03:34 — REGNUM

Все рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва на 3 июля будут выполнены «Аэрофлотом», сообщили в пресс-службе компании.

Перечень рейсов 3 июля, которые компания намерена выполнить:

SU2010/2011 «Шереметьево» — Прага — «Шереметьево» (вылет в 07:30 мск);

SU2012/2013 «Шереметьево» — Прага — «Шереметьево» (10:10 мск);

SU2018/2019 «Шереметьево» — Прага — «Шереметьево» (13:00 мск);

SU2024/2025 «Шереметьево» — Прага — «Шереметьево» (17:00 мск);

SU2016/2017 «Шереметьево» — Прага — «Шереметьево» (19:15 мск).

Напомним, 2 июля «Аэрофлот», а также «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили несколько рейсов из-за аннулирования Прагой разрешения на ряд рейсов из России. Позже стало известно, что власти Чехии разрешили авиаперевозки для российских авиакомпаний в прежнем объёме — пока до 7 июля 2019 г.

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