Нижний Новгород, , 23:17 — REGNUM

В Нижнем Новгороде начал работу Всероссийский форум «Производительность-360», участниками которого стали более 600 представителей большинства регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум «Производительность 360» Government-nnov.ru

В течение двух дней форум станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По словам губернатора Глеба Никитина, регион стал одним из первых, кто включился в реализацию мероприятий проекта.

«Для экономики России это один из главных на сегодня вопросов», — подчеркнул губернатор.

Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум «Производительность 360» Government-nnov.ru

Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийского форума не случайно. «Сегодня наш регион называют лидером по внедрению бережливых технологий на предприятиях и в учреждениях в различных сферах, в том числе, например, в образовании и сельском хозяйстве нижегородские практики стали первым подобным опытом в России. Еще в начале 2018 года мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией «Росатом» запустили региональный проект «Эффективная губерния», куда вошли несколько сотен организаций: промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других структур», — пояснил Никитин.

Он напомнил, что в 2018 году в «Эффективную губернию» было вовлечено 356 предприятий и учреждений региона с 1051 проектом. Делегаты форума посетят заводы «Красное Сормово» и «Красный якорь», «Гринатом», автотранспортный техникум, нижегородскую поликлинику №4 и другие площадки, чтобы ознакомится с конкретными результатами работы.

Планируется, что участие в работе форума примут министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, президент «Деловой России» Алексей Репик, главы субъектов РФ.

Участники Всероссийского форума «Производительность 360» посетили ряд нижегородских предприятий и организаций, где были реализованы проекты по внедрению бережливых технологий Government-nnov.ru

В рамках форума делегация фонда «Сколково», которую возглавил глава фонда Аркадий Дворкович, посетила технопарк «Анкудиновка». Представителям фонда показали семь нижегородских проектов: «Видеоредактор VSDС» (ООО «Мультилаб»), «Электронный инспектор. Безопасная школа» (ООО «ЛИНСОФТ»), «Разработка компонентов и узлов радиорелейного оборудования для диапазона частот 71−76, 81−86 ГГц» (ООО «Радио Гигабит»), «Разработка индивидуальных прецизионных костнозамещающих имплантатов для лечения онкологических больных» (ООО «ГИТО-ИННОВАЦИЯ»), «Коленный модуль для экзопротезирования. Экзоскелет» (ООО НПФ «Реабилитационные технологии»), «Разработка и создание комплекса для ближнепольного СВЧ-зондирования тканей в комбустиологии» (ООО «БиоФизМед-НН»), «Адаптация технологии виртуальной реальности под медицинские цели» (ООО «Кибернетика»).

"Сегодня были представлены как проекты, которые уже являются участниками проекта «Сколково», так и те, кто пока нет. В каждом есть очевидный потенциал, прежде всего это касается проектов по оказанию более качественной медицинской помощи. Проблемы в реализации связаны в основном с тем, что наш рынок далеко не всегда готов к новым технологиям, долго проходит через стадии регистрации, сертификации, коммерциализации. Именно в этом мы и будем помогать», — заверил Дворкович.