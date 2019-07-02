Нью-Йорк, США, , 22:12 — REGNUM

Фондовый рынок США «застыл на месте» — основные индексы практически не меняются в ходе торгов на Уолл-стрит, 2 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones находится в плюсе на 1,57 пункта (0,01%), на уровне 26 719 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,64 пункта (0,06%), до 2965,97 пункта.

Чуть более заметно изменение Nasdaq — «высокотехнологичный» индекс вырос на 10,81 пункта (0,14%) и находится на уровне 7778,95 пункта.

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