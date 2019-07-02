Ростов-на-Дону, , 22:07 — REGNUM

Массовым закрытием предприятий в Ростовской области обеспокоен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза. Эту тему он назвал «очень больной» для Донского региона. На своей странице в социальной сети в Facebook бизнес-омбудсмен перечислил ряд компаний, которые выпускали свою продукцию и были известны далеко за пределами Донского края.

«К сожалению, за сравнительно небольшой период времени в Ростовской области остановились ряд предприятий, которые выпускали свою продукцию и были известны далеко за пределами региона и пали в корпоративных конфликтах, которые потом переросли в уголовную плоскость. Или без уголовной плоскости были остановлены финансовыми и банковскими структурами», — написал Дереза.

В его списке оказались производитель станков «Коосвит», стекольный завод «Актис», производитель оборудования для нефтяной промышленности «Эскорт», «Ростовскийэлектрометаллургическийзавод», производитель молочной продукции «На Лугу».

Более подробно донской бизнес-омбудсмен остановился на недавно потерпевшем крах производителе индейки — компании «Евродон». Так, по его мнению, это «достаточно тёмная история», так как находившаяся рядом домашняя птица не пала от гриппа, а штаммы гриппа по словам бывшего управленца, найденные на предприятии не совпадали со штаммом гриппа, найденного в продукции компании, отправленной в другие регионы.

«Но это никто не расследовал» — указал Дереза.

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Борьба за «Евродон»: Ростовская область в сентябре

Не так давно к уполномоченному обратился производитель металлопластиковых окон, против которого возбуждено уголовное дело за причинённый ущерб в 30 тыс. рублей.

«Я не знаю, причинял он этот ущерб или нет, но почему следователю не показалась странным, что заявитель не подал в суд в попытке взыскать деньги с процентами, а сразу написал заявление на уголовное преследование?» — задался вопросом Дереза.

ИА REGNUM напоминает, что с начала текущего года список крупных и средних донских организаций, сработавших с прибылью, сократился. Из доклада Ростовстата «О финансовом состоянии крупных и средних организаций Ростовской области за январь-апрель 2019 года» следует, что прибыль принесли только 65,5% крупных и средних предприятий Донского региона. Для сравнения: в первом полугодии 2018 года доля крупных и средних предприятий Ростовской области, сработавших в плюс, была больше — почти 71%.

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