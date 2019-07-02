Тверь, , 21:22 — REGNUM

Развитие туризма — это возможность обмена между регионами, увеличение туристического потока. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе пленарной сессии Национального туристского форума «Реки России», который прошёл 2 июля в Завидово Тверской области. Участие в сессии приняли заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие почётные гости. Темой сессии стало долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализация инвестиционного проекта «Волжское море».

Пленарная сессия форума «Реки России» Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы относимся к развитию туризма как к мультирегиональному проекту, который бы дал возможность не только развиваться одному региону в закрытом режиме, но и нашим соседям. Порт «Завидово» мы будем использовать совместно с нашими коллегами из Ярославской области, отсюда можно будет дойти до Мышкина, Углича, Рыбинска. Это возможность обмена между регионами, увеличение туристического потока», — отметил глава Тверской области Игорь Руденя.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила: именно отрасль туризма сегодня даёт самый большой приток инвестиций.

«Те проекты, которые мы обсуждаем сегодня — строительство новой инфраструктуры, пассажирских портов для развития речного и круизного туризма — это те точки роста, которые позволят нашей экономике развиваться. Они имеют и социальную направленность, потому что доступность туризма для жителей во многом определяется качеством инфраструктуры», — добавила Голодец.

По мнению Игоря Щёголева, большой рост, в том числе по водному туризму, в последние годы показывают региона Центральной России.

Как отмечалось, туристско-рекреационный кластер «Волжское море» включен в федеральную программу развития культуры и туризма. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований — более 6 млрд рублей. Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам реализации проекта составят не менее 300 млн рублей. Якорным объектом кластера станет уникальный транспортно-логистический узел, который свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем. Кроме того, проектом предусмотрено строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва — Санкт-Петербург, строительство нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, обеспеченного современной инфраструктурой, с большим трафиком. Такой порт сможет принимать туристские, экскурсионные, прогулочные, спортивные и маломерные суда. Из порта смогут отправляться суда новой постройки «Пётр Великий» и другие лайнеры этой серии. Вне навигации речной порт сможет принимать на зимнее хранение порядка 5 туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов. Строительство планируется начать уже в следующем, 2020 году

«Реки России — это один из наших символов, который должен являться конкурентным преимуществом нашей страны. Нам нужно продолжать системно продолжать расширять географию речного туризма. Проект «Волжское море» в Тверской области является примером того, как должен развиваться речной туризм: системно, с постоянной поддержкой региональной власти. Мы будем оказывать особенное внимание тем субъектам, которые проявляют активность в этом направлении», — сказала Зарина Догузова.

Губернатор Игорь Руденя на сессии также выступил с рядом предложений по обеспечению эффективного развития российского речного туризма, в том числе в части подготовки квалифицированных сотрудников для отрасли, разработки комплекса мер по частичному субсидированию строительства или ремонта объектов туристической инфраструктуры, развитие туризма в зимнее время, когда заканчивается навигационный сезон.

Напомним, национальный туристский форум «Реки России» проходит в Верхневолжье с 2013 года и уже признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии. В рамках форума состоялась церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Ряд наград получили представители Тверской области.

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