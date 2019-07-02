Тверь, , 21:09 — REGNUM

Тверская область нацелена на развитие туризма, в частности, водного туризма. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 2 июля в ходе Национального туристского форума «Реки России», который проходит в регионе. Глава региона, в частности, рассказал о создании инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта «Волжское море».

«Завидово» — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Здесь планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект «Волжское море» объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма», — отметил тверской губернатор в беседе с журналистами.

Игорь Руденя отметил: сегодня в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» вложено более 15 млн рублей частных инвестиций. Уже в ближайшие несколько недель планируется подписание соглашения региона с Внешэкономбанком по развитию кластера «Волжское море», в рамках которого корпорация направит на реализацию проекта более 40 млрд рублей.

В рамках форума «Реки России», который проходит в тверском Завидово, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Ростуризма Зарина Догузова осмотрели выставку, посвященную истории российского судостроения. Центральным событием форума стало пленарное заседание, которое в этом году посвящено теме «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории». В программе — обсуждение долгосрочного развития туризма в России, роли субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализации инвестиционного проекта «Волжское море».

Национальный туристский форум «Реки России» проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.