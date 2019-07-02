Брюссель, , 20:53 — REGNUM

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом она сообщила 2 июля в своём микроблоге в Twitter.

Кристин Лагард (cc) Adam Tinworth

«Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого по итогам консультаций с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве директора МВФ на период выдвижения кандидатов», — написала Лагард.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении.

Должность директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард занимает с июля 2011 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брюсселе согласованы кандидатуры на ключевые посты в Евросоюзе