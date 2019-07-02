Кострома, , 19:45 — REGNUM

До конца 2019 года еще 360 семей получат ключи от квартир Таким образом число обманутых дольщиков должно сократиться до 300, — сообщает администрация Костромской области.

С начала 2019 года сдано шесть проблемных домов, в новые квартиры въехали 322 дольщика. Ряд домов достраивается благодаря передаче новым подрядчикам прав на неоплаченные квартиры. До конца года, по информации департамента строительства Костромской области, планируется ввести в эксплуатацию еще девять проблемных объектов.

«В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится проект изменений федерального закона об участии в долевом строительстве. Проект изменений предполагает создание региональных фондов по защите прав обманутых дольщиков, на которые будет возложена обязанность по достройке проблемных объектов», — рассказал первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Александр Кудряшов.

«Каждый недостроенный дом — это проблема конкретного человека, конкретной семьи. Это тяжелейшая работа органов власти в условиях отсутствия реальных финансовых ресурсов. Но нам удалось разрешить эту ситуацию. Видим, что уже сейчас решены проблемы большинства обманутых дольщиков», — утверждает губернатор области Сергей Ситников.

Местные власти намерены добиться включения проблемных объектов в профильную федеральную программу.

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