Москва, , 19:31 — REGNUM

Правительство России утвердило план реализации стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также автомобильных и железнодорожных подходов к ним до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Минкавказа России.

План включает в себя 55 мероприятий. Они направлены на развитие в регионе портовых мощностей, туристического потенциала и реализацию мер стимулирования развития территорий. Предполагается создание ряда промышленных кластеров для формирования грузопотоков под растущие потребности таких потребителей, как Индия, Иран, страны Персидского залива и Восточной Африки.

Запланировано развитие морских и речных маршрутов, которые соединяют города, расположенные на Каспийском побережье. Предполагается, что реализация стратегии позволит создать новые рабочие места, обеспечить к 2030 году рост контейнерного грузооборота, увеличить объём грузопотока сухих грузов, а также привлечь в Каспийский регион российский туристический поток — до 30 тысяч человек в год.

«Каспийский регион является стратегически важным для развития партнерских отношений России с прикаспийскими государствами, а также для увеличения грузооборота с ними. Планируется строительство пассажирских терминалов в портах городов Астрахань, Махачкала и Дербент для развития пассажирских перевозок и морского круизного сообщения на Каспии. Сегодня мы видим огромную перспективу для развития морского круизного туризма», — отметил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

Напомним, стратегия развития морских портов РФ в Каспийском бассейне была разработана Минкавказом России. Правительство страны приняло документ в ноябре 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года во время визита в Дагестан Чеботарёв заявил о необходимости создания в Махачкале дополнительного (второго) морского порта для обеспечения перевозки грузов, доставляемых в том числе и по железной дороге. Министр тогда подчеркнул, что новый объект позволит соединить Каспий с Чёрным морем.