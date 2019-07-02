Самара, , 19:21 — REGNUM

Тольяттинский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 3 июля остановит производство на всех сборочных линиях в Ижевске и Тольятти на неопределенный срок. Об этом сообщает компания.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород)», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что о возобновлении производственного процесса будет сообщено дополнительно.

«АвтоВАЗ» подчеркивает, что делал всё возможное для недопущения такой ситуации и в настоящее время предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления производства. С недобросовестного поставщика компания может взыскать понесенные убытки.

«Приостановка производства на заводах «АвтоВАЗа» на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки», — заверили в компании.

Группа компаний «Автокомпонент» является российским лидером в области производства изделий из пластмасс и полимерных композитов. В современных инжиниринговых центрах компании одновременно ведутся разработки более 30 проектов как автомобильной, так и неавтомобильной направленности, говорится на сайте компании.

Согласно данным портала арбитражных дел, в отношении ООО «Завод Автокомпонент» 29 мая был подан иск о банкротстве от ООО «Торговый дом полипластик», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заявленная сумма исковых требований составляла 95,5 млн рублей. Однако накануне арбитражный суд отказался вводить наблюдение на предприятии и отклонил иск.