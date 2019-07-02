Ульяновск, , 19:15 — REGNUM

Консолидированный бюджет Ульяновской области в январе-июне составил 26,2 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Власти считают, что полугодие «эффективно отработали», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Итоги исполнения бюджета были обсуждены на аппаратном совещании. Были подняты ряд проблем и вопросы межнациональной конкуренции регионов, поставлена задача вывода экономики «на новый уровень», что «позволит привлечь дополнительно инвесторов, чтобы в муниципальных образованиях создавались рабочие места, улучшалась жизнь людей».

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин, говоря об исполнении бюджета, отметил, что в регионе «эффективно отработали первое полугодие». По официальным данным, в I полугодии консолидированный бюджет Ульяновской области составил 26,2 млрд рублей — рост на 1,5 млрд к аналогичному прошлогоднему периоду. В бюджеты муниципальных образований поступило 3,7 млрд рублей с ростом к прошлому году на 180 млн рублей. Доходы региональной казны составили 22,5 млрд рублей, поступления увеличились на 1,2 млрд рублей.

Областной бюджет будет скорректирован: в настоящий момент готовятся изменения по увеличению доходной части на 1,3 млрд рублей. Денежные средства будут направлены «на первоочередные и социально значимые расходы», говорится в сообщении.

«По предварительным оценкам, налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона составят в 2019 году почти 46 млрд рублей. То есть перевыполнение плановых назначений составит 1,6 млрд рублей», — отметил Александр Смекалин, подчеркнув, что «есть резервы для роста в сфере имущественных налогов, налога на прибыль организация, НДФЛ.

По его словам, сформирован «реестр дополнительных расходов», который проходит предварительное обсуждение с депутатским корпусом. О каких именно расходах идёт речь, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первоначально редакции доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в сумме 52 млрд 236 млн рублей, расходы — почти 51 млрд 790 млн рублей. Бюджет сформирован с профицитом в 446,3 млн рублей.

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