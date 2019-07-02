Ашхабад, , 18:40 — REGNUM

Первая партия автомобильного топлива из Туркмении, изготовленная на первом в мире заводе по производству синтетического бензина из природного газа, прибыла на территории Афганистана, пишет «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что ранее, 28 июня 2019 года, президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился отправить в Афганистан железнодорожным и автотранспортом первый выпуск газобензина и сжиженного природного газа, произведенного на новом предприятии, недавно построенном в Ахалской области Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость построенного в селе Овадандепе на юге Туркмении и недавно введенного в эксплуатацию завода по переработке природного газа в бензин составляет более $1,7 млрд (около 107,2 млрд рублей). Новое предприятие способно производить до 600 тысяч тонн бензина марки «А-92» по стандарту «Euro-5» в год.

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