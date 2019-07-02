Калининград, , 18:40 — REGNUM

В ближайшие три года в Калининградской области цифровым специальностям обучат почти пять тысяч человек. Такие планы сегодня, 2 июля, на оперативном совещании озвучил региональный министр цифровых технологий и связи Алексей Игнатенко, сообщает пресс-служба правительства области.

Программа запланирована в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». За три ближайших года дипломы профобразования в сфере цифровой экономики получат более 4 700 калининградских выпускников, а программы повышения квалификации в сфере IT пройдут не менее восьми тысяч калининградцев.

В проекте «Информационная инфраструктура», в свою очередь, предусмотрена максимальная «интернетизация» всех сфер деятельности и учреждений региона.

Также запланированы проекты «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление». Региональный бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» в ближайшие пять лет составит 0,5 млрд рублей.