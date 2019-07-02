Вашингтон, , 18:36 — REGNUM

Бюджетное управление Конгресса США провело исследование по обновлению устаревших самолётов в ВВС США. По результатам изучения составлен прогноз. Он был озвучен 29 июня 2019 года на ежегодной конференции Western Economic Association International. С докладом выступил аналитик отдела национальной безопасности бюджетного управления Конгресса Адебайо Адедеджи. Документ составлен на период до 2050 года.

В настоящее время ВВС США тратят ежегодно на обновление своего самолётного парка около десяти миллиардов долларов. Согласно прогнозу, эти расходы увеличатся более чем в два раза. К 2032 году ВВС США будут тратить на обновление устаревшего самолётного парка более двадцати пяти миллиардов долларов в год.

Представленный доклад также освещает состояние сегодняшнего флота ВВС, прогнозы будущих закупок самолётов и расходы на закупки в пиковые годы. Значительной статьей расходов в ходе всего периода будут расходы на закупку истребителей пятого поколения F-35. Начало трат на закупку истребителей шестого поколения запланировано на 2027−2028 годы.