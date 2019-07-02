Калининград, , 18:34 — REGNUM

Индекс качества городской среды до 2024 года в Калининградской области должен повыситься на 30%. Такие прогнозы сегодня, 2 июля, на оперативном совещании областного правительства представил региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он также представил методику определения индекса качества городской среды. Индикаторы распределены по шести направлениям: жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, а также по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти, поясняют в пресс-службе регионального правительства.

На территории Калининградской области будут оцениваться 22 города.