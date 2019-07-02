Чебоксары, , 18:30 — REGNUM

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах расширится на счёт нового корпуса, где будет оказываться реабилитационная помощь. Положительное заключение проектно-сметной документации на строительство дополнительного корпуса выдал Казанский филиал Главгосэкспертизы России, сообщается на сайте учреждения.

Реабилитационный корпус Центра травматологии в Чебоксарах будет предназначен для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях. Его общая площадь составит 5238,4 кв. метра. Здесь будет работать отделение медицинской реабилитации с залом лечебной физкультуры, травматолого-ортопедическое хирургическое отделение на 16 коек с операционным блоком, отделение медицинской реабилитации на 24 койки и другие необходимые помещения. Корпус будет соединён со зданием Центра травматологии: переход будет построен на втором этаже нового корпуса.

Проектными решениями запланированы также благоустройство территории и создание условий для людей с отграниченными физическими возможностями.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах в этом году отметил 10-летие. Сегодня здесь получают высокотехнологичную помощь жители 55 регионов. В этом году будет начато строительство реабилитационного корпуса, который включён в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019−2020 годы. Стоимость корпуса предварительно оценивалась в 325 млн рублей, а с учётом закупки медицинского оборудования — в 400 млн рублей.

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По расчётам, развитие реабилитационных услуг позволит сократить среднюю длительность пребывания в Центре травматологии до 5−6 дней, что «увеличит объем высокотехнологичной медицинской помощи и снизит затраты на лечение одного пациента на 40−50%». Ранее главный врач Центра травматологии Николай Николаев подчёркивал, что реабилитация «нам очень необходима, потому что процесс лечения интенсифицировался: средняя длительность госпитализации за десять лет сократилась с 12 до 6,5 дня». К примеру, у молодых пациентов этап восстановления зачастую начинается через несколько часов после операции, в то время как десять лет назад пациенты сутки должны были пролежать в палате.

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