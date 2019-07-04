Москва, , 01:08 — REGNUM

Торговая война между США и Китаем может открыть интересные перспективы для российской торговли. Что в этой связи могло бы принести России максимальную пользу, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Население КНР растет, увеличивается процент горожан, а значит, и потребность в закупках продовольствия. Собственными силами Китай может обеспечить себя только зерновыми культурами, да и здесь предел использования сельскохозяйственных площадей просматривается совершенно ясно. Рост же закупок в остальных секторах продовольственного рынка для Китая неизбежен и идет уже давно. Кроме самого по себе роста населения большое влияние оказывает также рост доходов китайского потребителя, отсюда и изменения в продуктовом составе. Для примера, с 2010 по 2014 год говядины Китаем было закуплено на 19 000% больше, чем в самом 2010-м.

Даже без отказа США поставлять Китаю продовольствие, рынок развивается гигантскими темпами. Но для России есть очень важный аспект, который ни в коем случае не хотелось бы упустить: это структура поставок, от которой во многом зависит прибыль. Будет ли Россия поставлять исключительно сырье вроде зерна или молока в Китай, или же она сможет развить переработку и логистику, которые и дают львиную долю доходов в торговле продовольствием?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Перспективы российского продовольственного экспорта в Китай».