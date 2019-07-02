Тольятти, Самарская область, , 18:23 — REGNUM

4 июля в Комсомольском районном суде Тольятти начнется оглашение приговора по делу о хищении 85 млрд руб. Подсудимые — совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также швейцарские трейдеры Андреас Циви и Беат Рупрехт — находятся за рубежом. Их обвиняют в ограблении крупнейшего предприятия Самарской области через масштабное применение незаконных финансовых схем. По данным следствия, ТОАЗ продавал аммиак и карбамид по заниженным на 30−40% ценам швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, а тот реализовывал их на мировом рынке уже по справедливым ценам.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на ТОАЗе из числа руководства и сотрудников предприятия, его дочерних компаний и аффилированного «Тольяттихимбанка». Следственный комитет 16 мая объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем». А 31 мая Басманный районный суд Москвы арестовал сроком на два месяца председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, который сразу начал давать признательные показания. 3 июля адвокаты Попова в Мосгорсуде попытаются обжаловать его арест.

Как сообщает Legal. Report, во вверенном ему «Тольяттихимбанке» Попов он развернул настоящий центр управления офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви. Выведенная с ТОАЗа в результате мошеннической схемы прибыль оказывалась на счетах этих офшоров в «Тольяттихимбанке», не имея никакой видимой связи с их настоящими владельцами. В дальнейшем, по данным правоохранительных органов, деньги проходили процедуру «отмывания» — например, выдавались в качестве кредита сторонним организациям, во