Рыбинск, Ярославская область, , 18:19 — REGNUM

2 июля в Москве подписан договор между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительством Ярославской области и администрацией города Рыбинска по развитию систем водоснабжения городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Подписание договора Yarregion.ru

В Рыбинске — втором по величине городе области — будет реализован масштабный проект модернизации систем водоснабжения и водоотведения с объемом инвестиций в 5,7 млрд рублей. Это предусматривает международное соглашение России и Нового банка развития (НБР). В подписании соглашения принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Этот договор имеет огромное значение для всего нашего региона, и в первую очередь для Рыбинска, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Состояние системы водоснабжения города в течение многих лет оставалось одной из наиболее острых проблем. Нами был разработан комплекс мер для коренного изменения ситуации. И благодаря поддержке Минстроя России и кредиту Нового банка развития мы сможем в ближайшие годы автоматизировать систему управления водоснабжением и водоотведением города, реконструировать очистные сооружения, построить новые водопроводные и канализационные сети, провести целый ряд других неотложных работ».

Всего планируется реализовать три подпроекта. В первую очередь, речь идет о строительстве очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево. Также будет проведена автоматизация системы управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска. Планируется реконструировать и автоматизировать работу системы насосных станций.

Новый банк развития создан странами БРИКС. В сентябре 2017 года на саммите этих стран Владимир Путин рассказал о трех крупных инвестиционных проектах, в том числе по модернизации водохозяйственных объектов реки Волги. Сейчас правительство России приступает к его реализации.

«Принимая во внимание, что на территории бассейна Волги расположено наибольшее количество городов по сравнению с другими реками, а также сосредоточено множество промышленных производств и сельскохозяйственных районов, было принято решение: участниками проекта станут те волжские города, в которых проблема водоснабжения и очистки сточных вод близка к критическому уровню», — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Ярославские власти, начиная с 2017 года, активно участвовали в разработке проектов по повышению качества волжской воды.

Модернизация водоканального хозяйства Рыбинска важна не только для этого города, но и для жителей берегов Волги ниже по течению. Рыбинск является первым крупным промышленным центром после Рыбинского водохранилища. От качества очистки воды в Рыбинске зависит чистота волжской воды, которая приходит жителям Ярославля, Костромы, Кинешмы и других городов.

В регионе уже есть опыт использования кредитных средств для реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. В 2000-х годах была проведена реконструкция Ярославского водоканала на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

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