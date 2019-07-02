Севастополь, 2 июля 2019, 17:55 — REGNUM
В вопросе реализации национальных проектов Севастополь выглядит как средний по стране регион, рисков срыва пока нет. Об этом 2 июля журналистам заявил губернатор Дмитрий Овсянников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя высказал опасения по поводу возможной задержки строительства новых медучреждений в городе, если федеральные власти не одобрят привлечение единого подрядчика.
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