Севастополь, , 17:55 — REGNUM

В вопросе реализации национальных проектов Севастополь выглядит как средний по стране регион, рисков срыва пока нет. Об этом 2 июля журналистам заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

«У нас, как и в среднем по стране, освоение составляет порядка 30% — 4 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей федеральные деньги и 1 млрд рублей из регионального бюджета. Паспорта 48 региональных проектов утверждены. Подписаны все необходимые соглашения по доведению бюджетных средств. Мы активно работаем и по дорогам, и по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда. Рисков срыва нацпроектов пока нет», — отметил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя высказал опасения по поводу возможной задержки строительства новых медучреждений в городе, если федеральные власти не одобрят привлечение единого подрядчика.

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