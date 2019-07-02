Калининград, , 17:51 — REGNUM

Уровень газификации Калининградской области в ближайшие два года повысится в восьми муниципалитетах, объявил сегодня, 2 июля, во время оперативного совещания правительства области региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Газификация будет проведена в Гурьевском, Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском, Правдинском, Черняховском, Советском и Озёрском городских округах.

В Краснознаменском городском округе намечено газифицировать 598 домовладений. В Правдинском 1 290 домовладений. После проведения работ природным газом смогут воспользоваться более 4 200 жителей Нестерова. В Черняховском городском округе к природному газу будет подключено 14 489 домовладений, где проживает более 33 тыс. человек. В Советском — 2 987 домовладений (35 490 человек). В Гурьевском — 8 295 домовладений (50 167 человек). Продолжение мероприятий по газификации Озерского городского округа дадут возможность пользоваться природным газом более 3 тыс. жителям.