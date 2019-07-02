Севастополь, , 17:38 — REGNUM

Если федеральные власти не поддержат идею правительства Севастополя привлечь единого поставщика для строительства нового онкодиспансера, больницы «скорой помощи» и инфекционной больницы, реализация этих объектов может и дальше затягиваться. Такое мнение 2 июля журналистам высказал губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Если такого решения не будет, мы продолжим то, что придётся в этой ситуации делать — проводить конкурсные процедуры по федеральному закону №44. Но для онкодиспансера последние шесть таких процедур не определили поставщика услуг», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 2017 года не могут начать строить новый онкоцентр, предусмотренный в рамках ФЦП. Власти Севастополя предлагают привлекать на строительство новых медучреждений единственного поставщика услуг с сентября прошлого года. Однако для этого необходимо разрешение правительства РФ.

По данным, размещённым на сайте госзакупок РФ, генеральный подрядчик строительства нового онкодиспансера должен определиться 15 июля. Стоимость работ составляет два миллиарда 521 миллион рублей. Срок окончания строительства — не позднее первого декабря 2022 года.

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