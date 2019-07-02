Лондон, , 17:30 — REGNUM

Мировые цены на нефть резко просели более чем на 2% в ходе торгов, 2 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту сентябрьский фьючерс Brent потерял в цене $1,44 (2,21%) и оценивается в $63,62 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» просел до минимальной отметки в $63,47 за баррель.

Августовский фьючерс на нефть WTI к настоящему моменту подешевел на $1,54 (2,61%), до $57,55 за баррель. Минимальным значением марки за день пока являются $57,39 за баррель.

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