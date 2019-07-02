Нью-Йорк, США, , 17:19 — REGNUM

Основные индексы фондового рынка США практически не изменились на открытии торгов, 2 июля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 2,10 пункта (0,01%), до 26 719,53 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,33 пункта (0,01%), до 2964,66 пункта, индекс Nasdaq упал на 4,51 пункта (0,06%), до 8086,65 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня индексы Уолл-стрит выросли на волне «торгового оптимизма» после саммита G20 и возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Читайте также: Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing