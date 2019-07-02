Пекин, , 17:15 — REGNUM

Энергичное развитие китайской гражданской авиации обеспечивается активным внедрением цифровых и интеллектуальных технологий, сообщает 2 июля Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Главного управления гражданской авиации КНР.

Самолет

Крупные аэропорты Китая с годовым пассажиропотоком более 10 млн человек приближаются к потолку пропускной способности, и в этих условиях цифровая оптимизация является важным резервом их развития, а также обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, считает чиновник главка Чжан Жуй.

В 2018 году через китайские аэропорты прошли почти 1,3 млрд человек и более 11 млн самолетов. Сообщается, что в последние годы эти показатели стремительно нарастают.