Рим, , 17:07 — REGNUM

Власти Италии и руководители Еврокомиссии достигли соглашения, санкции в отношении Италии вводиться не будут, передает информагентство ANSA во вторник, 2 июля.

По данным источников издания, итальянские министры сумели убедить комиссаров в том, что благодаря принимаемым ими мерам уровень дефицита бюджета останется приемлемым.

Официально вопрос будет рассмотрен специальной комиссией 3 июля.

Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Предполагалось, что Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Власти Италии, в свою очередь, отмечали, что политика экономии, на которой настаивает ЕС, уже многократно доказала свою неэффективность и что в центре внимания должны быть не только финансовые показатели.