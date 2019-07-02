Рим, 2 июля 2019, 17:07 — REGNUM
Власти Италии и руководители Еврокомиссии достигли соглашения, санкции в отношении Италии вводиться не будут, передает информагентство ANSA во вторник, 2 июля.
По данным источников издания, итальянские министры сумели убедить комиссаров в том, что благодаря принимаемым ими мерам уровень дефицита бюджета останется приемлемым.
Официально вопрос будет рассмотрен специальной комиссией 3 июля.
Власти ЕС ранее выразили недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Предполагалось, что Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.
Власти Италии, в свою очередь, отмечали, что политика экономии, на которой настаивает ЕС, уже многократно доказала свою неэффективность и что в центре внимания должны быть не только финансовые показатели.