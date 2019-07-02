Тбилиси, , 17:05 — REGNUM

Грузия оценивает потери для своей экономики от введения Россией запрета на прямые авиаперевозки в размере 2 млрд лари (около $710 млн) до конца 2019 года. Об этом в интервью «Первому каналу» заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Иван Айвазовский. Тифлис. 1868

Она напомнила, что в 2018 году Грузию посетили 1,4 млн граждан России. Поступления в грузинскую экономику от этого туристического потока составили 2 млрд лари (около $710 млн). По словам Квривишвили, в 2019 года прогнозировался поток в 1,7 млн граждан России, а прибыль — до 2,5 млрд лари.

«По нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 миллиона российских туристов и потеряем до 2 миллиарда лари», — констатировала Квривишвили.

При этом она отметила, что в 2018 году большинство российских туристов приезжали в Грузию наземным транспортом. Но в 2019 году ситуация изменилась — за первые пять месяцев текущего года почти 80% туристов из России использовали воздушный транспорт.

Квривишвили также заявила, что на данном этапе грузинские власти и представители туристической индустрии ставят перед собой цель постоянно сообщать о том, что Грузия — это якобы безопасное направление для туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Этим указом глава государства с 8 июля приостановил авиационное сообщение с Грузией и рекомендовал остановить продажу туристических путевок в эту страну. На такие меры российские власти пошли после того, как в Тбилиси была атакована официальная российская делегация, которая прибыла на Межпарламентскую ассамблею православия.