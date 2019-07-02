Грозный, , 16:58 — REGNUM

В Чечне в 2019 году будет создано более 76 тысяч мест дополнительного образования детей. В течение года на эти цели будет направлено 491 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования республики Ахмед Усманов.

Образование в Чечне Mon95.ru

Он также проинформировал, что в Чечне будет открыт центр развития современных компетенций детей. Его создадут на базе Грозненского нефтяного технического университета.

Мероприятия, предусмотренные в связи с созданием такого большого количества образовательных мест, запланированы в рамках реализации региональной программы «Успех каждого ребенка», пишет ТАСС. По словам Усманова, кроме этого, в 36 школы будет направлено 74 млн рублей для ремонта спортивных залов.

Напомним, региональная программа «Успех каждого ребенка» реализуется в рамках национального проекта «Образование». На него в течение пяти лет будет направлено в российские регионы 784,5 млрд рублей. Целью этого проекта должно стать вхождение России по качеству образования в число 10 ведущих стран.