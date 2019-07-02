Черкесск, , 16:45 — REGNUM

Аграрии Карачаево-Черкесии приступили к жатве. В 2019 году уборка зерновых колосовых культур началась раньше обычного. Причиной стала жаркая погода в мае и июне, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

В трех районах — Адыге-Хабльском, Ногайском и Прикубанском — уже собрана 3471 тонна зерна с площади около 1046 гектаров. Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства рассчитывают получить хороший урожай. Всего предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на площади 28 222 гектаров.

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Напомним, в прошлые годы Карачаево-Черкесия входила с число лидеров в России по урожайности зерновых. Так, в 2015 году средний показатель урожайности составил 39,3 ц/га. Аграрии республики вошли в тройку передовиков, уступив лишь Краснодарскому краю и Адыгее.

В 2013 году урожай сельскохозяйственных культур в Карачаево-Черкесии также был одним из лучших в России. Республика вошла в пятерку лидеров. Производство зерна в 2013 году превысило исторический максимум в размере 211,4 тыс. тонн, достигнутый в 1990 году.