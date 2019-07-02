Москва, , 16:23 — REGNUM

Россия будет выполнять условия соглашения в рамках ОПЕК+ по ограничению объёмов добычи нефти. Об этом 2 июля заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

По его словам, соответствующее решение уже согласовано в ходе состоявшихся дискуссий с участием российских нефтегазовых компаний и представителей федеральных органов власти — Министерств финансов и экономического развития.

Напомним, страны ОПЕК и Россия на заседании 2 июля в Вене согласовали продление сделки по сокращению добычи нефти ещё на девять месяцев — до 31 марта 2020 года.

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