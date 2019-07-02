Махачкала, , 16:14 — REGNUM

Благоустройство 207 общественных территорий и 14 дворов предусмотрено в Дагестане в 2019 году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. На эти цели предусмотрены средства в размере более 1,1 млрд рублей. Об этом сегодня, 2 июля, во время рабочего совещания у главы республики рассказал министр строительства и ЖКХ региона Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Госпрограмма, по словам докладчика, охватит 10 городских округов и 29 районов Дагестана. Помимо прочего, как заверил Баглиев, на всех благоустроенных участках будет обеспечена доступность функциональных зон для маломобильных граждан.

«Принятие совместных мер позволит нам в течение июля этого года завершить процедуры контрактования по всем объектам и начать работы по благоустройству. В отличие от прошлого года мы планируем завершить реализацию программы без срывов и раньше установленных сроков», — отметил министр.

Читайте также: Более 1 млрд рублей направит Дагестан на благоустройство городов и районов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках схожей программы «Формирование современной городской среды» в Дагестане до 2022 года планируется благоустройство порядка 690 дворовых и более 670 общественных территорий. Суммарный объём финансирования составит более 1 млрд рублей, большая часть — средства федерального бюджета. В 2019 году проект затронет все города республики и 60 поселений численностью более тысячи человек.