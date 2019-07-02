Москва, , 16:16 — REGNUM

Действия Министерства финансов РФ могут привести к удорожанию мяса в России минимум на 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

По его словам, Минфин добивается пересчёта ставки НДС за предыдущие годы для импортёров кормовых добавок для животных. Сейчас её размер составляет 10%, в то время как стандартная ставка в два раза выше. Если инициатива Министерства финансов увенчается успехом, бюджет может пополниться 4−7 млрд рублей налогов, а цены на мясо резко поднимутся вверх.

«Минфин своей настырностью и неуёмным желанием наполнить бюджет проявляет мелочность. Всем понятно, что эти биодобавки — они есть неотъемлемая часть кормов, поэтому они облагались льготной ставкой НДС. Но произошла коллизия, которой воспользовался Минфин», — сказал эксперт.

По словам Титова, если замысел Министерства финансов будет реализован, цены на мясо птицы и свинины могут повыситься минимум на 15%. На мясе крупнорогатого скота эти меры скажутся не так сильно, но всё равно ощутимо.

«Минсельхоз сейчас не такой, как раньше был, у него есть возможность донести правительству России всю пагубность действий Минфина и здравый смысл в этой истории возобладает. Но подход Минифина «где бы изъять деньги» вызывает озабоченность и изумление», — посетовал Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, спор двух министерств может привести к тому, что мясо в России может начать расти опережающими темпами.

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