Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM

В Свердловской области предстоит долгая и нелёгкая работа по расселению жителей, которые живут в санитарно-защитных зонах близ предприятий. Об этом заявил свердловский министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Очень много домов на Среднем Урале находятся в зоне риска, однако ещё не все предприятия области оформили охранные зоны. После того, как процесс завершится, властям придётся потратиться на расселение людей.

«Это тяжёлая и финансово ёмкая работа, но она будет продолжена», — сказал министр.

Отдельные общественники предлагают сегодня радикальный вариант — переместить предприятия на другую территорию, но это нереально, добавил чиновник.

Напомним, вопрос с оформлением охранной зоны постоянно поднимается в связи с нижнетагильским НТМК. Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявлял, что Нижний Тагил находится в тройке муниципалитетов округа с самым большим загрязнением воздуха.

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