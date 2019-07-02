п.Амдерма, , 15:56 — REGNUM

788 млн рублей будут направлены на реконструкцию аэропорта Амдермы — взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

Аэропорт Амдермы (cc) Petr Gorbunov

Реконструкция по условиям госконтракта будет завершена в 2021 году. В настоящее время идет прием заявок на участие в аукционе.

Аэропорт в Амдерме основан в 1956 году, до 1993 года использовался как военный аэродром, длина бетонной взлетно-посадочной полосы составляет 2,6 км, ширина — 50 метров. Аэропорт способен принимать воздушные суда массой до 200 тонн — самолеты Ан-24, Як-40, Ан-26, Ту-134, Ан-30, Ил76, Ан-2 и вертолеты всех типов.

Свои перспективы аэропорт Амдермы связывает с началом освоения газовых месторождений на Ямале и на шельфе Баренцевого и Карского морей. С учетом близкого расположения Воркуты, имеющего железнодорожное сообщение, регулярных полетов самолетов из аэропортов Москвы, Архангельска, Воркуты и др., Амдерму можно рассматривать как самый близко расположенный аэропорт к перспективным объектам с дальнейшей перевозкой пассажиров и грузов.

Добавим, что реконструкция аэропорта финансируется за счет федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года, с 2020 по 2024 год также реконструкция ждет аэропортовый комплекс в Нарьян-Маре. На эти цели федеральным бюджетом предусмотрено 4,02 млрд рублей.