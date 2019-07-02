Вильнюс, , 15:55 — REGNUM

Правительство Литвы планирует объявить экстремальную ситуацию в масштабах всей страны в связи с засухой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июля. Предложение уже внесено, а формальное решение будет принято 3 июля.

Министерство сельского хозяйства Литвы отмечает, что в связи с засухой аналогичный режим уже введён в четырёх районах, однако урожай пострадал у фермеров по всей стране. Предполагается, что из-за жары урожай гречихи, рапса, ржи и пшеницы будет на 40−60% меньше, чем в обычный сезон.

Объявление экстремальной ситуации позволяет фермерам обращаться в Еврокомиссию за частичной компенсацией убытков.

Кроме того, в водоёмах на территории Литвы уровень воды опустился на 20−30 сантиметров ниже нормы и соответствует самому низкому показателю за несколько последних лет.