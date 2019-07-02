Москва, , 15:48 — REGNUM

После завершения саммита G20 у глобальных мировых инвесторов наступил порыв радости и приступ скупки рисковых активов, который в свою очередь привёл к росту курса американского доллара на международном валютном рынке, а наступившее второе полугодие 2019 ода, пока не на руку курсу российского рубля, который и так за первое полугодие угодил в разряд передовиков капиталистического соревнования по устойчивости в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На текущий момент большинство активов развивающихся стран качнулось в сторону понижения, в силу объективной привлекательности коренных рынков, в данном случае я имею в виду рынки США и Европейского Союза. Спрос на американский доллар США надавил 1 июля на международный курс евро.

На этом фоне у российского рубля есть шансы на некоторое ослабление. Это не критично, ведь по итогам всё того же первого полугодия российский рынок также вместе с российским рублём оказался в передовиках по своей инвестиционной привлекательности», — пояснил эксперт.

На этой неделе, скорее всего, можно будет наблюдать консолидацию и коррекцию от достигнутых высот, что позволит более точно спрогнозировать дальнейший курс на внутреннем валютном и фондовом рынках в России. Международные рынки пока греются под ярким летним солнцем, и все пока отбросили внешние тревоги и вызовы в сторону.

Возможно, курс доллара укрепится до отметок в 64,46 руб. Курс единой европейской валюты в данном случае будет отставать от своего американского друга, но при этом евро может подорожать до отметок в 72,27 руб.

«Во многом дальнейший тренд курса российской национальной валюты будет сформирован по итогам текущей недели, и пока не пересматриваем свои ожидания увидеть стоимость американского доллара США на отметках в 60,06 руб. Всё будет зависеть от товарно-сырьевого рынка и настроений на мировом рынке капитала», — считает Блинов.

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